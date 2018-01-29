Kırgın Çiçekler 107. yeni bölümde Kader iflas mı edecek?

Kırgın Çiçekler 107. yeni bölüm fragmanı yayınlandı ve sevenlerini heyecanlandırdı. Pazartesi akşamlarının ilgiyle izlenen dizisi Kırgın Çiçekler'de Macide'nin planı başarıya ulaşacak mı? İşte Kırgın Çiçekler'in bu akşamki bölümünde yaşanacaklar...

Kırgın Çiçekler 107. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fenomen hale gelen uzun soluklu Kırgın Çiçekler dizisinde Songül ile Güney'in bebeklerinin cinsiyeti belli olur ve herkesi büyük heyecan kaplar. İzleyicileri ekrana kilitleyecek bir bölümle Kırgın Çiçekler bu akşam ATV'de olacak.

KIRGIN ÇİÇEKLER 107. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kader'in şirketinin kasasının boşaldığını duyan Meral, Ejder ve Macide'yle yüzleşir. Her şeyi Kader'e anlatacağını söyleyince Macide, Meral'e para teklif eder. Songül doktor kontrolünde bebeğin cinsiyetini öğrenmek ister. Sürpriz kalmasını isteyen Güney, duymamak için her yolu dener. Feride ve Toprak, Büşra'nın sınıf arkadaşına yardım etmek isterken, başları belaya girer. Nazan'ın evine yerleşen Yavuz, herkesin güvenini kazanırken, karanlık yüzünü saklamaktadır. Macide ortadan yok olunca, Kader'in bütün servetini çaldığı ortaya çıkar.

KIRGIN ÇİÇEKLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serkan ve Defne'nin biyolojik babası Yavuz, Nazan'ın hayatına kabus gibi çöker. Nazan çocuklarının gerçeği öğrenmemesi için her şeyi yapmaya kararlıdır. Yavuz eve yerleşir. Ali, Tuna'yı kızların evinden göndermek için bir çare bulur. Kader, Tuna ile bir araya gelmek için Meral'den yardım alır. İşler karışınca Serkan ve Cemre arasında ipler gerilir. Şirketin kasasını iyice boşaltan Macide, Kader'i iflasa sürüklemektedir.