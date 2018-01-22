Kırgın Çiçekler 106. yeni bölümde Yavuz olayı öğrenilecek mi?

Kırgın Çiçekler 106. yeni bölümüyle bu akşam izlenebilecek. Pazartesi günleri ATV'de yayınlanan dizi Kırgın Çiçekler'de neler yaşanacak? Tartışan Serkan ile Cemre ayrılacak mı? İşte Kırgın Çiçekler dizisinden gelişmeler...
KIRGIN ÇİÇEKLER 106. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Serkan ve Defne'nin biyolojik babası Yavuz, Nazan'ın hayatına kabus gibi çöker. Nazan çocuklarının gerçeği öğrenmemesi için her şeyi yapmaya kararlıdır. Yavuz eve yerleşir. Ali, Tuna'yı kızların evinden göndermek için bir çare bulur. Kader, Tuna ile bir araya gelmek için Meral'den yardım alır. İşler karışınca Serkan ve Cemre arasında ipler gerilir. Şirketin kasasını iyice boşaltan Macide, Kader'i iflasa sürüklemektedir.
KIRGIN ÇİÇEKLER 105. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ali, Cemre ve Meral'i kurtarmak için zor bir karar vermek zorundadır. Şeref kızları kurtarmak istiyorsa kendisini feda etmesini istemektedir. Nazan'ın planıyla Tuna'nın bir süre kızlarda kalacak olması, erkekler cephesinin hiç hoşuna gitmez. Serkan ve Cemre'nin arası açılır. Kader, Tuna'yı görünce yıldırım aşkına tutulur. Ejder ve Nazan'ın yakınlaşması Macide'yi rahatsız eder. Neriman, Nazan'dan intikam almak için büyük bir fırsat yakalar. Nazan kapısına gelen sürpriz bir misafirle şok olur.