Kırgın Çiçekler 106. yeni bölümde Yavuz olayı öğrenilecek mi?

Kırgın Çiçekler 106. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bu akşam ekrana gelecek olan Kırgın Çiçekler'de Yavuz hakkındaki gerçeklerin ortaya çıkıp çıkmayacağı merak konusu oldu. İşte Kırgın Çiçekler dizisinde bu akşam yaşanacaklar...

Kırgın Çiçekler 106. yeni bölümüyle bu akşam izlenebilecek. Pazartesi günleri ATV'de yayınlanan dizi Kırgın Çiçekler'de neler yaşanacak? Tartışan Serkan ile Cemre ayrılacak mı? İşte Kırgın Çiçekler dizisinden gelişmeler...

KIRGIN ÇİÇEKLER 106. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Serkan ve Defne'nin biyolojik babası Yavuz, Nazan'ın hayatına kabus gibi çöker. Nazan çocuklarının gerçeği öğrenmemesi için her şeyi yapmaya kararlıdır. Yavuz eve yerleşir. Ali, Tuna'yı kızların evinden göndermek için bir çare bulur. Kader, Tuna ile bir araya gelmek için Meral'den yardım alır. İşler karışınca Serkan ve Cemre arasında ipler gerilir. Şirketin kasasını iyice boşaltan Macide, Kader'i iflasa sürüklemektedir.

KIRGIN ÇİÇEKLER 105. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?