Kırgın Çiçekler 104. yeni bölüm bu akşam yayınlanmayacak mı?

Kırgın Çiçekler 104. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Pazartesi akşamlarının fenomen dizisi Kırgın Çiçekler'de yine heyecanlı gelişmeler yaşanacak. Yılbaşı ertesine denk geldiği için Kırgın Çiçekler'in yeni bölümü yerine özel bölümü yayınlanacak. İşte fragman...

Kırgın Çiçekler 104. yeni bölüm fragmanı heyecan yarattı. Kırgın Çiçekler dizisinde Eylül'ün Ali'yi vurup vurmayacağı merak konusu oldu. Kırgın Çiçekler yeni bölümüyle 8 Ocak Pazartesi akşamı ATV ekranlarında olacak.

KIRGIN ÇİÇEKLER 104. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KIRGIN ÇİÇEKLER SON BÖLÜM ÖZETİ

Ali peşinde olduğu çete ile gizli bir anlaşma yapar. Görevini yerine getiremediğini bahane ederek istifa eder.

Feride ve Toprak, Ali'den şüphelenir. İşler karışınca Ali, Eylül'den ayrılır.

Kızlar her yerde ev ararken, hiç ummadıkları biri onlara evini kiraya vermeyi teklif eder. Kaçırılan Kader ve Songül'ün hayatı tehlike altındadır.

Çete lideri, Ali'ye kendi ispatlaması için zor bir görev verilir. Eylül'ü öldürmek zorundadır.