Kireçle tuzak kurup yakaladılar… Uyuşturucu hattı böyle çökertildi!

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İstanbul Havalimanı'nda Hong Kong’dan Hollanda’ya giden uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde ele geçirildiğini duyurmuştu. CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Uludağ canlı yayında operasyonun detaylarını anlattı. Uludağ, 'Hava yoluyla Hong Hong ve Çin’den gelen El Nino Karteli'ne ait uyuşturucular İstanbul Havalimanı’nda ele geçiriliyor. Bu uyuşturucu 2. Dünya savaşı sırasında Hitler Nazi askerlerine uygulamıştı. Kullanıcılar üzerinde müthiş etkili, ölümlere neden oluyor.' ifadelerini kullandı.

İstanbul Havalimanı'nda son yılların en yüksek miktarı olan 4.3 ton uyuşturucu yakalandı. Çin'den getirilen uyuşturucular İstanbul 'a indirilip kara yoluyla Hollanda 'ya gönderilecekti. Bu büyük operasyonun ayrıntılarını CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Uludağ canlı yayında anlattı.

Uludağ CNN TÜRK'te operasyon hakkında şu detayları paylaştı:

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri 3 Haziran 2021’de Hong Kong ’dan uçakla gelen ve kara yolu ile Hollanda’ya gönderilmek istenen 2 ton 192 kilo Mikrokristalin Selüloz gıda hammaddesini şüpheli buldu. Narkotik Dedektör Köpekleri Baron ve Asil de bu ürünlere yoğun tepki verdi. Daha sonra 80 kaptan oluşan beyaz kremsi renklerde toz haldeki maddelerden alınan numuneler laboratuvara gönderildi.

Numunelerin gıda hammaddesi değil. Metamfetamin ve Amfetamin’in imalatında kullanılan uyuşturucu kimyasalı olduğu belirlendikten sonra 4 Haziran 2021 günü Çin Halk Cumhuriyeti’nden uçakla yine Mikrokristalin selüloz gıda hammaddesinin geldiği tespit edildi. 2 ton 190 kilo gıda hammaddesi olduğu söylenen ürüne el konuldu.