Kim Jong-un'un kız kardeşi Güney Kore'ye gidiyor

Dünyanın şaşkınlık ve biraz da tedirginlikle izlediği Kuzey ve Güney Kore birleşiminde yeni bir gelişme daha yaşandı. Pyeongchang Kış Olimpiyatları'na Güney Kore ile aynı bayrak altında katılma kararı alan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un kız kardeşini olimpiyat heyetinde yer alması için bizzat Güney Kore'ye gönderdi.

