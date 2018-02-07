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Kim Jong-un'un kız kardeşi Güney Kore'ye gidiyor

GAZETEVATAN.COM |  07 Şubat 2018 Çarşamba - 11:14 | Son Güncelleme : 07 02 2018 - 12:32

Dünyanın şaşkınlık ve biraz da tedirginlikle izlediği Kuzey ve Güney Kore birleşiminde yeni bir gelişme daha yaşandı. Pyeongchang Kış Olimpiyatları'na Güney Kore ile aynı bayrak altında katılma kararı alan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un kız kardeşini olimpiyat heyetinde yer alması için bizzat Güney Kore'ye gönderdi.


Güney Kore'de televizyon kanalları Kim Jong-un kız kardeşi Kim Yo-jong'un Güney Kore'nin başkenti Seul'e gidişini canlı yayınladı. Kim'in kız kardeşini Seul'e gitmeden önce bizzat yolcu ettiği görüntüleri Güney Koreliler Seul tren istasyunundaki dev ekranlardan merakla izledi. 
 
 
Uzmanlar, 20'lerinin sonu veya 30'larının başında olduğu sanılan, Kim Jong-un  ile aynı anneden doğan Kim Yo-jong'un, Kuzey Kore liderinin en yakın sırdaşlarından biri olduğuna inanıyor.
 
 
Uluslararası Olimpiyat Komitesi , geçen ay Güney ve Kuzey Kore'nin aynı bayrak altında olimpiyata katılacağını açıklamıştı.
 
Güney Kore'de yapılacak Pyeongchang Kış Olimpiyatları'nda Kuzey  Kore'den 22 sporcu yer alacak.
 
Güney ve Kuzey Koreli sporcular, artistik buz pateni, kısa kulvar hız pateni, Alp  disiplini kayak ve Kuzey disiplini kayak branşlarında olimpiyatlara katılacak.
 
 

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