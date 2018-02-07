Kim Jong-un'un kız kardeşi Güney Kore'ye gidiyor

Güney Kore'de televizyon kanalları Kim Jong-un kız kardeşi Kim Yo-jong'un Güney Kore'nin başkenti Seul'e gidişini canlı yayınladı. Kim'in kız kardeşini Seul'e gitmeden önce bizzat yolcu ettiği görüntüleri Güney Koreliler Seul tren istasyunundaki dev ekranlardan merakla izledi.
Uzmanlar, 20'lerinin sonu veya 30'larının başında olduğu sanılan, Kim Jong-un ile aynı anneden doğan Kim Yo-jong'un, Kuzey Kore liderinin en yakın sırdaşlarından biri olduğuna inanıyor.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi , geçen ay Güney ve Kuzey Kore'nin aynı bayrak altında olimpiyata katılacağını açıklamıştı.
Güney Kore'de yapılacak Pyeongchang Kış Olimpiyatları'nda Kuzey Kore'den 22 sporcu yer alacak.
Güney ve Kuzey Koreli sporcular, artistik buz pateni, kısa kulvar hız pateni, Alp disiplini kayak ve Kuzey disiplini kayak branşlarında olimpiyatlara katılacak.