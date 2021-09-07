Kilosu 10 TL'den tezgahlarda! Alan memnun, satan memnun

Ortahisar ilçesi Moloz mevkisindeki balıkçıların tezgahlarını dolduran istavrit ile bir miktar hamsi, hem balıkçı esnafının hem de vatandaşların yüzünü güldürdü.

Tezgahlardaki istavritin kilogramı 10-20, hamsinin 20, barbunyanın kilogramı 20-25 liradan, palamudun ise tanesi 15-20 liradan satılıyor.

Balıkçı Mehmet Can Örseloğlu, AA muhabirine, 25 yıldır balıkçılık yaptığını belirterek, ilk defa istavritin bu kadar bol olduğunu ve bir hafta boyunca aralıksız bolca avlandığını gördüğünü söyledi.

"Diğer yıllarda palamut olurdu, istavrit olmazdı. Bu sene de tam tersi oldu." diyen Örseloğlu, "İklim değişikliklerinin yanında balık değişikliklerini de yaşamaya devam ediyoruz. Önceden vatandaşlar istavriti soruyorlardı ama şu anda özlem, talep ve aranan balık palamut oldu. Tam da mevsimsel olarak palamudun zamanı. İnşallah özlenen palamut gelecek, bol bol tezgahları süsleyecek, vatandaş da gönül rahatlığıyla yiyecek." şeklinde konuştu.