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Kilit kavşak Kırıkkale'de, tatil dönüşü yoğunluğu

Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA) |  23 Temmuz 2021 Cuma - 1:36 | Son Güncelleme : 23 07 2021 - 1:36

Kurban Bayramı tatilinden dönen vatandaşlar nedeniyle kilit kavşak Kırıkkale'de uzun araç kuyrukları oluştu.


43 ilin geçiş noktasında bulunan ve kilit kavşak olarak adlandırılan Kırıkkale'de Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde dönüş yoğunluğu başladı. Memleketlerinden ve tatil yerlerinden dönenlerin bulunduğu araçlar, kentte gece saatlerinden itibaren yoğunluk oluşturdu. Bölgede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Zaman zaman maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Polis ekipleri, ulaşımın aksamaması için karayolundaki kavşakların bazılarını kapatarak önlem aldı. Trafik yoğunluğunun yarın da devam etmesi bekleniyor.

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Kurban Bayramı kilit kavşak Kırıkkale
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