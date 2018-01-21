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Kilis'e 4 roket düştü

AA |  21 Ocak 2018 Pazar - 21:05 | Son Güncelleme : 21 01 2018 - 21:25

Kilis'te, kent merkezine Suriye'nin Afrin bölgesinden ateşlenen 4 roket düştü.


Alınan ilk bilgilere göre, Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK  mensuplarınca saat 20.00 sıralarında peş peşe ateşlenen roketler, Ekrem Çetin ve  Barış mahallelerindeki 4 eve isabet etti.
 
 
OIay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 7  kişi, Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
 
Bu arada, patlama nedeniyle park halindeki bazı araçlar hasar gördü,  ev ve iş yerlerinin camları kırıldı.
 
"Yaralılarımızın hayati riski yok"
 
 
Vali Mehmet Tekinarslan, Belediye Başkanı Hasan Kara ile olay yeri ve  hastaneye giderek incelemelerde bulundu.
 
Tekinarslan, hastane çıkışında AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki  mahalleye 4 roketin isabet ettiğini söyledi.
 
Tekinarslan, "Olayda 2'si Suriyeli olmak üzere 7 kişi yaralandı.  Hepimize geçmiş olsun, yaralılarımızın hayati riski yok, hepsine müdahale  edildi." diye konuştu.
 
 
Bu arada, saldırının ardından sınırda konuşlu topçu birliklerince,  teröristlerin bulunduğu alanlar Fırtına obüsleriyle ateş altına alındı.

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Kilis Afrin Suriye roket
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