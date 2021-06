Kılıçdaroğlu: Toplum adalete susadı

Kılıçdaroğlu, "Yürüyüşü düşünürken hep duygulanırım. Nasıl yürüdüm ben? Demek ki adalet duygusu bu kadar güçlü, bu toplumun vicdanında. Bizler beraber yürüdük. 83 milyon adına

yürüdük. Bu toplum adalete susadı. Adalet istiyoruz. Eğer bir ülkenin hapishaneleri tıka basa doluysa, 10 kişilik koğuşlarda 25-30 kişi kalıyorsa bir sorun var demektir" diye konuştu.

'DOĞA HAKLARINI KORUMAK ADALETİ KORUMAKTIR'

kirlettiğimiz su. Kim bu hale getirdi? Doğanın da adaleti var. Ergene'nin suyu içilecek halde diye toplantı yapıyorlar. Buyurun için. Dün çekilen fotoğraf. Bu halde. Eskiden bu suda balıklar vardı, insanlar, çocuklar yüzerdi. Ne oldu da bu hale geldi? Bu suda yüzen balıkların, sudan içen

'BELEDİYE BAŞKANIMIZIN SAĞLIĞI YERİNDE'

Kılıçdaroğlu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker 'in iddialarına ilişkin ise, "AK Partili ve MHP'li kardeşlerime seslenmek isterim; siz hiç merak etmiyor musunuz her ay 10 bin dolar rüşvet alan siyaset çiyi? Bu kişi AKP'nin kilit noktası. Gazeteler her gün yazıyorlar. Hiç demiyor musunuz, 'bu devlet böyle yönetilmez.' Rüşvet alan belli, rüşveti veren belli. Ama beyefendi diyor ki, 'ben elçiyim.' Yani parayı ben aldım daha üst makama verdim' diyor. Kim o? Rüşveti ortaya çıkarmak devletin namusudur. İçişleri Bakanı 'burada rüşvet var' diyorsa bunu ortaya çıkarmak devletin namusudur" dedi.