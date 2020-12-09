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Kılıçdaroğlu'ndan "Irkçılığa hayır" paylaşımı

AA |  09 Aralık 2020 Çarşamba - 0:54 | Son Güncelleme : 09 12 2020 - 0:54

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından "Irkçılığa hayır" paylaşımı yaptı.


 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu  altıncı haftasında Paris Saint Germain ile oynadığı maçta, dördüncü hakemin,  yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle sahadan  çekilmesi üzerine sosyal medyada ırkçılık karşıtı başlatılan kampanyaya destek  verdi.  Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, "No to racism, Respect"  ifadesi bulunan bir görsel paylaştı.
 

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