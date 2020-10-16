Kılıçdaroğlu'ndan 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne eleştiri

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın "Adım Adım İktidara" başlıklı toplantısı Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezinde gerçekleştirildi. Toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve milletvekilleri katıldı. Programda konuşan Kılıçdaroğlu, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararlarını eleştirdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararlarla ilgili, “O hakimlerin topluma verdiği mesajı 5 madde halinde sizinle paylaşmak istiyorum. İstanbul 14. Ağır Ceza mahkemesi topluma şu mesajı veriyor. Biz hukukun üstünlüğüne ve vicdani kanaatine göre karar veren bir mahkeme değiliz. Hukukun üstünlüğü ve vicdani karar bizde yok, diyor. Bizden böyle bir şey beklemeyin, diyor. Böyle olmadığımız için de anayasa lar ve yasalar bizi bağlamaz, biz gücümüzü anayasadan değil biz gücümüzü saraydan alıyoruz. Doğru mu doğru. Anayasanın ilgili maddeleri çok açık. Anayasa Mahkemesi'nin kararları, yürütme, yasama yargı herkesi bağlar diyor. Açık. Bağlayabilir demiyor, bağlar. Gücümü nereden alıyorum saraydan. Nereden talimat alıyorum saraydan. Ben onun gereğini yapıyorum, diyor." İfadelerini kullandı.

NE DEMEK DOKUNULMAZLIK? BEN ZATEN ANAYASAYA UYMUYORUM

Kılıçdaroğlu, "Milletvekilinin yeniden dokunulmazlık kazanması da bizi bağlamaz. Biz yasama organının üyesini, Anayasa Mahkemesinin kararına rağmen yargılayıp mahkum ederiz. Ne demek dokunulmazlık? Ben zaten anayasaya uymuyorum. Milletvekili yeniden dokunulmazlık kazanmış ben buna uymam diyor. Saraydan talimat aldım gereğini yapacağım. Türkiye Büyük Millet Meclisi ne derse desin milletvekilini yargılayacağım ve mahkum edeceğim diyor." şeklinde konuştu.

"BİZİ TBMM BAŞKANI DAHİ ELEŞTİREMEZ"

Kemal Kılıçdaroğlu, “Örtülü şöyle bir mesajı daha var. Bizi TBMM Başkanı dahi eleştiremez. Yasama dokunulmazlığı olan milletvekilinin yasalara aykırı olarak yargılanmasına itiraz etmesi gereken ilk kişi meclis başkanıdır. Meclis başkanının sesi çıkıyor mu? Çıkmaz da zaten. Tıpkı 14. Ağır Ceza Mahkemesi gibi talimatı o da saraydan alır." dedi.

"HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU DA TALİMATI SARAYDAN ALIR"

Kılıçdaroğlu, "Bizim Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına uymamamız Hakimler ve Savcılar kurulunca sorgulanamaz. Çünkü Hakimler ve Savcılar Kurulu da talimatı saraydan alır. Hakimler ve savcılar kurulundan bir tepki gördünüz mü. Hayır. Niçin? Onlar da talimatı saraydan alıyorlar. Bazı olaylarda hakimler ve savcılar kurulunun nasıl hızlı harekete geçtiğini biliyorsunuz herhalde. Bir saat içerisinde toplanıp karar aldığını da biliyorsunuz. Anayasanın askıya alındığı bir kararı görmezlikten gelen bir hakimler ve savcılar kurulu var." diye konuştu.

"BİZ HUKUK DEVLETİNİN DEĞİL ŞAHSIN DEVLETİNİN HAKİMLERİYİZ"

Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz hukuk devletinin değil şahsın devletinin hakimleriyiz. Saraya yaptığımız hizmetler doğrultusunda üst makamlara atanmayı bekliyoruz. Anayasayı göz ardı ediyorsunuz, TBMM’yi göz ardı ediyorsunuz. Hepsini bir tarafa itiyorsunuz. Saraydan aldığınız talimatın gereğini yapıyorsunuz. Şimdi diyorsunuz ki ben artık üst makamlara atanmayı hak ediyorum. Böyle bir beklenti içerisinde karar veriyorsunuz. Adaletin olmadığı yerde devlet yoktur. Devletin dini adalettir." dedi.