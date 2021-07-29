CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Marmaris'ten yeni yangın haberinin geldiğini ifade etti. Kılıçdaroğlu, "Bu bir sabotaj mı, devlet bunu mutlaka tespit edecektir. Ormanlarımızın, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın, çalışanlarımızın, ormanlarda yaşayan canlıların hesabı sorulur. Bu konuda hepimiz biriz; tek yüreğiz. Bu böyle bilinsin!" dedi.
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Kılıçdaroğlu: Bu konuda hepimiz biriz; tek yüreğiz
DHA | 29 Temmuz 2021 Perşembe - 15:25 | Son Güncelleme : 29 07 2021 - 15:25
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ormanlarımızın, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın, çalışanlarımızın, ormanlarda yaşayan canlıların hesabı sorulur. Bu konuda hepimiz biriz; tek yüreğiz" dedi.
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