Kiev’de bankada rehine krizi

Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki bir bankada silahlı olduğu ve bomba taşıdığı iddia edilen bir şahıs banka müdürünü rehin aldı

Ukrayna’nın başkenti Kiev ’de rehine krizi yaşanıyor. Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Anton Gerashchenko, Kiev’deki bir bankada silahlı olduğu iddia edilen kimliği belirsiz şahsın banka müdürünü rehin aldığı belirtildi.

Gerashchenko’nun açıklamasına göre şüpheli öğlen saatlerinde bankaya geldi ve çalışanlara sırt çantasında bomba olduğunu söyleyip, polis çağırmalarını istedi. Gerashchenko, “Banka’nın şube müdürü orada rehin olarak kalırken diğer banka çalışanları ofisten ayrıldı. Polis şahısla müzakerelere başladı ve teslim olmasını istedi” dedi. Gerashchenko daha sonra yaptığı açıklamada şüphelinin gazetecilerle röportaj yapmak istediğini söyledi.