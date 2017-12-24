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KHK ile değişti! İstemedikçe askere alınmayacaklar

AA |  24 Aralık 2017 Pazar - 9:01 | Son Güncelleme : 24 12 2017 - 11:10

Yayımlanan yeni KHK'da Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybeden sivillerin çocukları ve kardeşleri istekli olmadıkça silah altına alınmayacak.


OHAL kapsamında bazı düzenlemeler yapılmasına dair 696 Sayılı KHK, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararnameyle Askerlik Kanunu'nun bazı maddelerinde düzenlemeye  gidildi. Buna göre, askerlik hizmetini yerine getirmekte olan yükümlüler ile  terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf  edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlardan  Terörle Mücadele Kanunu  kapsamında hayatını kaybedenlerin çocukları ile aynı anne ve babadan olan  kardeşleri istekli olmadıkça silah altına alınmayacak. Yine aynı gerekçelerle  hayatını kaybeden güvenlik korucuları da dahil olmak üzere kamu görevlilerinin  çocukları ile kardeşlerinden biri de askerlikten muaf sayılacak. Silah  altındakiler ise istekleri halinde terhis edilecek.

Kardeşlerden muafiyet kapsamına girmeyenler ile muafiyet kapsamına girmekle birlikte bu muafiyetten yararlanmak istemeyenlerin askerlik hizmetini yerine getireceği yerler yönergeyle belirlenecek.

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