Kemiğin kötü huylu kıkırdak tümörü: Kondrosarkom

Kondrosarkom, kemikten gelişen ve kontrolsüz kıkırdak yapımı ile karakterize kötü huylu bir kıkırdak tümörüdür. Sıklıkla ileri yaş hastalarda, uzun kemiklerin metafiz adı verilen uç kısımlarında ve pelvis, skapula gibi yassı kemiklerde karşımıza çıkar. Genellikle kemiklerde ortaya çıkan bu tümörün nadir olarak yumuşak dokuda çıkan türleri de vardır.

Belirtiler nelerdir?

Kondrosarkom kemikte önceden olan enkondrom gibi kıkırdak lezyonları içinde olabileceği gibi normal kemik dokusunda da ortaya çıkabilir. Orta yaş üstü erişkinlerde başlayan kemik ağrıları, kemik üzerindeki şişlikler ve nadiren de olsa patolojik kırıklar ile karşımıza çıkabilirler. Kötü huylu kıkırdak tümörleri olan kondrosarkomların hızlı büyüme ve metastaz yapabilme potansiyellerine göre üç farklı derecesi olur. Tümörün büyümesi 1. derece de oldukça yavaşken, 3. derecede çok hızlı şekildedir ve sıklıkla kemiğin dışında bir yumuşak doku komponenti oluşturur.

Nedenleri nelerdir?

Yüksek dereceli kondrosarkomlar için bilinen bir kolaylaştırıcı faktör olmamakla birlikte önceden olan kıkırdak lezyonları, enkondromlar, multipl ailesel ekzositozlar, Ollier hastalığı ve Maffucci sendromu gibi diğer kemik hastalıklarında artan yaş ile birlikte farklı tür ve derecelerde kondrosarkomlar gelişebilir.

Nasıl teşhis edilir?

Kondrosarkomu teşhis etmek için yapılacak detaylı fizik muayene sonrasında, lezyonun röntgen, kemik taraması, manyetik rezonans görüntüleme ve bilgisayarlı tomografi gibi ileri görüntüleme yöntemleri ile incelenmesi önemlidir. Bu yöntemlerle, kitlenin kemik ve yumuşak dokuda yerleşimi, damar, sinir ve diğer organlarla olan ilişkilerinin ortaya konması tedaviyi yönlendirmesi açısından çok önemlidir.

Asıl tanı kitleden yapılacak biyopsi ile konur. Kondrosarkom tanısı alan hastalarda derecesinden bağımsız olarak akciğerler başta olmak üzere genel metastaz taraması gereklidir.

Nasıl tedavi edilir?

Kondrosarkom tedavisinde diğer primer kemik tümörleri olan osteosarkom ve Ewing sarkomdan farklı olarak en önemli araç uygun şekilde yapılacak geniş rezeksiyon cerrahisidir. Nadir alt türleri dışında klasik kondrosarkom kemoterapi ve radyoterapi gibi tedavilere dirençlidir. Geniş rezeksiyon tümörlü dokunun çevresinde sağlam bir doku sınırı bırakarak tümörün hiç görülmeden çıkarılmasıdır. Oluşan kemik defekti lezyonun boyutu ve yerleşimine göre protez veya diğer yöntemler ile rekonstrükte edilir.

Kondrosarkom tedavisi sonrasında hasta uzun bir süre belli aralıklar ile nüks veya metastaz açısından takip edilmelidir.

Kemik içinde gelişen bir kanser türü olan kondrosarkom hakkında kişiye özel bilgi almak için alanında uzman bir ortopedik onkoloğa başvurmalısınız.