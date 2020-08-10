Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni ekibi belli oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 16 kişilik yeni Merkez Yönetim Kurulu'nu belirledi.

MYK'da 4 yeni isim yer aldı, 12 kişi yerini korudu. CHP'de Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı , Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Sekreter ise Selin Sayek Böke oldu.

- Faik Öztrak, Parti Sözcülüğü görevini sürdürecek.

- Ahmet Akın, Kılıçdaroğlu'nun enerji politikaları danışmanıydı. Enerji ve Altyapı isimli Genel Başkan Yardımcılığı'na getirildi.

- Ali Öztunç da Doğa Hakları ve Çevreden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak MYK'ya girdi.

- Yüksel Taşkın, Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

- Selin Sayek Böke, Genel Sekreter olarak görevini sürdürecek.

- Gençlik Politikaları'ndan Sorumlu Gökçe Gökçen daha önce İnsan Hakları'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısıydı.