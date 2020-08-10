Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni ekibi belli oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 16 kişilik yeni Merkez Yönetim Kurulu'nu belirledi.
MYK'da 4 yeni isim yer aldı, 12 kişi yerini korudu. CHP'de Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Sekreter ise Selin Sayek Böke oldu.
- Faik Öztrak, Parti Sözcülüğü görevini sürdürecek.
- Ahmet Akın, Kılıçdaroğlu'nun enerji politikaları danışmanıydı. Enerji ve Altyapı isimli Genel Başkan Yardımcılığı'na getirildi.
- Ali Öztunç da Doğa Hakları ve Çevreden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak MYK'ya girdi.
- Yüksel Taşkın, Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı
- Selin Sayek Böke, Genel Sekreter olarak görevini sürdürecek.
- Fethi Açıkel, Veli Ağbaba, Gamze Akkuş İlgezdi, Bülent Kuşoğlu, Oğuz Kaan Salıcı görevlerine devam edecek.
- Gençlik Politikaları'ndan Sorumlu Gökçe Gökçen daha önce İnsan Hakları'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısıydı.
2017 YILINDA İSTİFA ETMİŞTİ
CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke partisinin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ve Parti Sözcülüğü görevlerinden 2017 yılında istifa etmişti.