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Kazanan belli oldu! Çukurova Havalimanı...

AA |  27 Kasım 2020 Cuma - 13:30 | Son Güncelleme : 27 11 2020 - 13:30

Çukurova Havalimanı üstyapı tesislerinin yap-işlet-devret (YİD) modeli çerçevesinde yaptırılması, havalimanının işletilmesi ve devri ihalesinin sonucu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından onaylandı.


Çukurova Havalimanı'nda ihaleyi 147'nci turda kazanan Favori İşletmecilik AŞ/Yako Tekstil  Sanayi ve Dış Ticaret AŞ Ortak Girişimi, Devlet Hava Meydanları İşletmesine  (DHMİ), 25 yıllık işletme süresi karşılığında 297,1 milyon avro artı KDV ödemeyi  ve havalimanına 155 milyon avroluk yatırım yapmayı taahhüt etti.
 
DHMİ'den yapılan açıklamada, Çukurova Havalimanı için 20 Kasım'da  gerçekleştirilen ihaleyi 147'nci turda Favori İşletmecilik AŞ/Yako Tekstil Sanayi  ve Dış Ticaret AŞ Ortak Girişiminin kazandığı belirtildi. Ortak girişimin, son  turda, DHMİ'ye 297 milyon 100 bin avro artı KDV ödemeyi taahhüt ettiği bilgisi  verilen açıklamada, ihalenin havalimanının üstyapı tesislerinin YİD çerçevesinde  yaptırılması, işletilmesi ve devrini kapsadığı hatırlatıldı.
 
Açıklamada, ihale sonucunun Bakan Karaismailoğlu tarafından  onaylandığı bildirildi.
 
Ortak girişimin, 25 yıllık işletme süresi karşılığında verdiği kira  bedeline artı olarak 3 etapta tamamlanması planlanan tesis yapımına toplamda 155  milyon avroluk yatırım yapacağı aktarılan açıklamada, alternatif bir finansman  yöntemi olan kamu-özel iş birliği (KÖİ) modeliyle Türkiye'ye önemli bir havacılık  projesinin kazandırılması yolunda değerli bir adım atıldığı vurgulandı.
 
"Bölgeye değer katacak"
 
 Açıklamada, "İhalede kamu çıkarını azami derecede sağlayan çok makul  bir yolcu garantisi tablosu ortaya çıktı. İhaleyi alan şirkete işletme süresinin  ilk 12 yılıyla sınırlı olmak kaydıyla, ilk işletme yılında 2 milyon 353 bin 787  iç hat giden yolcu, 347 bin 374 dış hat giden yolcu sayısı garanti edildi.  Taahhüt edilen yolcu sayısı üzerinden yapılacak garanti ödemeleri, belirtilen  yolcu sayılarının altında bir gerçekleşme olduğu takdirde ödenecek tutardır."  ifadelerine yer verildi.
 
Söz konusu projenin yer tesliminin ardından birinci etap  yatırımlarının tamamlanarak havalimanının hizmete verilmesi için planlanan  yatırım süresinin toplam 2,5 yıl olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"Çukurova Havalimanı bölgeye değer katacak. Adana ve Mersin'in dünyaya  açılan kapısı olacak havalimanı, Çukurova'yı hava yolu taşımacılığında önemli bir  kavşak haline getirecek. Çukurova Havalimanı, hem bölgenin hem de ülkemizin  bütünsel kalkınmasına büyük katkı sağlayacak."
 
  
 

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