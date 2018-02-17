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Kazakistan Çin'e nota verdi!

AA |  17 Şubat 2018 Cumartesi - 21:10 | Son Güncelleme : 17 02 2018 - 21:10

Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov, Çin'deki etnik Kazaklara baskı uygulanmasına yönelik şikayetlerin doğrulanması üzerine Çin’e diplomatik nota verdiklerini açıkladı.


Abdrahmanov, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Gözaltına alınan  vatandaşların yakınları bize gerekli bilgileri verdi. Bu bilgiler doğrulandıktan  sonra diplomatik kanallarla Çin’e diplomatik nota gönderdik.” ifadelerini  kullandı.
 
Abdrahmanov, Çin'den gelecek detaylı bilgiyi talepte bulunan  Kazakistan vatandaşları ve baskı altındaki etnik Kazakların yakınlarıyla  paylaşacaklarını dile getirdi.
 
Dışişleri Bakanı Yardımcısı Akılbek Kamaldinov, kasım ayında Çin'de  yaşayan Kazakların şikayeti üzerine Çin’in Astana Büyükelçisi Zhang Hanhuey ile  görüşmüş ancak görüşmenin ayrıntıları ile ilgili bilgi verilmemişti.
 
Çin'deki Kazak sorunu
 
Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Çinhay ve Hans kentlerinde  yaşayan 1,5 milyondan fazla Kazak, yerel yönetimin pasaport ve diğer resmi evrakı  vermemesi nedeniyle yurt dışına çıkamıyor.
 
Çin hükümetinin, Uygur Özerk Bölgesi'nin bağımsızlığını elde etmek  için 1997'de kurulan Doğu Türkistan Bağımsızlık Hareketi ile mücadele kapsamında  Kazak kökenlilere yönelik baskılarını artırdığı belirtiliyor.
 
Yerel basında çıkan haberlere göre, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde  ekim ayında 10 Kazak kökenli vatandaş, Uygur "ayrılıkçılarla" bağlantısı olduğu  suçlamasıyla gözaltına alınmış, Kazaklara baskı uygulandığı ileri sürülmüştü.
 
  
 

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