Kaza yaptı, başına gelmeyen kalmadı! İcralık oldular...

Birçok ilde avukatlarla davalık olan hasar danışmanlık şirketlerinden biri dikkat çeken bir soruşturma ile gündemde. 1.5 yıl önce Bayrampaşa’da hasarlı bir kaza meydana geldi. Kazadan sonra Pendik’te bulunan bir şirket, aracı hasar gören Özer Çaçaoğulları’dan vekâletname aldı. Kazada kusuru bulunan Döndü İşbilir’in sigorta şirketi, Çaçaoğulları’nın 3.100 liralık hasarı ile araçtaki 3.654 liralık değer kaybını ödedi. Danışmanlık şirketi Çaçaoğulları’na, değer kaybı parasından 2.500 lira eksik ödediği gibi, İşbilir ve eşine de 12 bin liralık icra takibi başlattı.

Türkiye'de her yıl 300 bini aşkın trafik kazası meydana geliyor. Bu da, sayıları binlerle ifade edilen hasar danışmanlık şirketleri için büyük bir ‘kazanç kapısı’ anlamına geliyor. Şimdilerde icra takipleri ve savcılık başvurusuna konu kaza 12 Eylül 2019’da yaşandı. Döndü İşbilir’in kullandığı araç, Özer Çaçaoğulları’nın aracına çarptı. Tutanağa göre İşbilir kusurluydu. Çaçaoğulları’nın aracının 3.130 liralık hasar bedeli ile 3.654 liralık değer kaybı bedeli, sigorta şirketince ödendi.

İŞİ BİZ HALLEDERİZ

Kazadan kısa süre sonra, Çaçaoğulları, Pendik ’e bulunan Alo Kaza Delil Toplama AŞ isimli bir şirketten arandı. Arayan kişi Çaçaoğulları’na, meydana gelen kazadan haberlerinin olduğunu söyledikten sonra “Bizim avukata vekâletname çıkarın. Aracınızın değer kaybı ile ilgili sigortadan parayı alırız. Her işi biz hallederiz” dedi. Çaçaoğulları, denileni yaptı ve vekâletnameyi avukatlar adına çıkardı.

GELİN ANLAŞALIM

Kazanın üzerinden 1,5 yıl geçtikten sonra bu kez Döndü İşbilir geçen 13 Ocak’ta, Alo Kaza şirketinden arandı. Arayan kişi, kazaya ilişkin bilgi verdikten sonra “Borcunuz 12 bin liraya çıktı. Gelin uzlaşalım. Size gerekli indirimi de yaparız” dedi. İşbilir, durumu eşi ile de paylaştı. Bu kez devreye Mümin İşbilir girdi. İşbilir, kimseye borçlarının olmadığını, gerekli ödemeyi de sigorta şirketinin yaptığını söylese de telefonun diğer ucundaki kişiyi ikna edemedi.

12 BİN LİRALIK TAKİP

Görüşme sonrası İşbilir çifti, e-Devlet sorgulamasında icralık olduklarını gördü. Çift adına 12 bin liralık iki icra takibi başlatılmıştı. Bu tutarın 9 bin lirası, ‘araç değer kaybı’ olarak belirtilmişti. Takibi Çaçaoğulları’nın başlattığı görünüyordu. Çift hemen Çaçaoğulları ile temasa geçti. Çaçaoğulları, çifte, “Size yönelik icra takibinden haberim yok. Sizden alacağım da yok. Değer kaybı için bana 1.100 lira verildi. O kadar” yanıtını verdi. Çift bu kez Çaçaoğulları’ndan, alacağı olmadığına dair yazı aldı ve icra takibinin yapıldığı İstanbul Anadolu İcra Müdürlüklerine sundu.

HACİZLE KORKUTUYORLAR

Sigorta şirketinin ödemeyi yapmasına rağmen, kendilerinden yönelik icra takibi için “dolandırıcılık” yorumunda bulunan Mümin İşbilir “Firma, hakkı olmadığı halde bizden para istiyor. Danışmanlık şirketi ile, raporu hazırlayan ekspertiz firması da aynı kişinin ve aynı binadalar” dedi. Hürriyet’in ulaştığı Özer Çaçaoğulları, icra takibinden haberinin olmadığını, kendisine yalnızca 1.100 liralık ödeme yapıldığına dair dekontu paylaştı.