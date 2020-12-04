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Kayseri'de skandal! 'Evladım gibiydi' Birlikte olmamı istemiyordu...'

DHA |  04 Aralık 2020 Cuma - 18:23 | Son Güncelleme : 04 12 2020 - 18:23

Kayseri'de birlikte yaşadığı sevgilisinin kızı E.K.'ye (9) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Ş.Y. (49), 20 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklandı.


Ş.Y. hakkında, 2016 yılından bu yana birlikte yaşadığı P.D.'nin kızı E.K.'ye cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla dava açıldı. 7 ay tutuklu kaldıktan sonra yargılama sürecinde tahliye edilen E.K., Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Son sözü soruları sanık Ş.Y., suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Çocuk benim evladım gibiydi. Teyzesi K.D., mağdurun annesi P.D. ile birlikte olmamı istemiyordu. Bu yüzden mağduru yönlendirerek ifade verdirdiler. Suçsuzum. Beraatımı istiyorum" dedi.
 
Mahkeme heyeti, sanık Ş.Y.'ye, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 20 yıl hapis cezası vererek tutuklanmasına karar verdi. Sanık, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 

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Kayseri cinsel istismar hapis cezası
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