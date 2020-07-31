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Kayseri'de corona virüs tedbirleri kapsamında taziyeler yasaklandı

AA |  31 Temmuz 2020 Cuma - 1:50 | Son Güncelleme : 31 07 2020 - 1:50

Kayseri'de yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında taziye ziyaretleri yasaklandı.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu,  Kovid-19 tedbirlerini görüşmek üzere toplandı.
 
Kontrollü sosyal hayat döneminde Kovid-19 ile mücadelenin etkin olarak  sürdürülebilmesi için tedbirlere riayet edilmesinin önemli olduğu vurgulanan  açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"İlimiz genelinde, taziye evlerinde, evlerde, açık alanlarda taziye  yapılmasının yasaklanmasına, yukarıda alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi  Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi  başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince  işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza  Kanunu'nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına oy  birliği ile karar verilmiştir."
 

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