Kaymakam Murat Atıcı kimdir? Giresun'un Dereli ilçesi kaymakamı Murat Atıcı Bozkurt Kaymakamı oldu! Bozkurt’un yeni Kaymakamı Murat Atıcı!

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesi kaymakamı Yenidünya ile Giresun'un Dereli ilçesi kaymakamı Atıcı yer değiştirildi. Peki, Murat Atıcı kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel felaketinin ardından arama kurtarma ve temizlik çalışmaları devam ederken kaymakamlık görevinde değişikliği gidildi. İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla daha önce sel tecrübesi olan Giresun'un Dereli ilçesi kaymakamı Murat Atıcı, Bozkurt Kaymakamlığı görevine atandı. Bozkut Kaymakamı Okan Yenidünya ise Dereli ilçesi kaymakamlığı görevine getirildi. Peki, Murat Atıcı kimdir, kaç yaşında ve nereli?

MURAT ATICI KİMDİR?

Murat Atıcı, 1985 yılında Elazığ'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Elazığ'da tamamlayan Atıcı, 2003-2005 yıllarında Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik mühendisliğini okudu. 2005 yılında bu bölümü bırakarak; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümünü kazandı. 2009 yılında bu bölümden mezun olan Murat Atıcı, 2012 yılında SGK İstanbul İl Müdürlüğünde Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı olarak görev aldı.

İçişleri Bakanlığı’nın 2013 yılında yaptığı Kaymakamlık sınavını kazanan Atıcı, Mülki İdare Amirliği mesleğine girdi. Murat Atıcı, Elazığ Valiliğinde Valilik Stajını, Kırklareli İli Babaeski ve Pehlivanköy İlçeleri ile Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğünde mülkiye müfettişi refakatinde teftiş stajını, Malatya İli Yeşilyurt ilçesinde ve Ankara İli Haymana ilçelerinde refiklik stajını yaptı. Ayrıca Atıcı, Elazığ İli Palu, Karakoçan ve Sivrice İlçeleri, Malatya İli Yeşilyurt İlçesi ile Aydın İli Karacasu İlçesinde vekalet görevlerinde yer aldı.

Almanya'nın Hamburg Eyaletinde, Goethe Enstitüsü'nde 8 ay dil eğitimi olmak üzere 1 yıl boyunca Almanya kamu kurum ve kuruluşları ile ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Hamburg Başkonsolosluğu'nda incelemeler yapan Murat Atıcı, İçişleri Bakanlığı 102. Dönem Kaymakamlık Kursunu “Üstün Başarılı” olarak tamamladı.

2 Ocak 2016 yılında çıkan Kaymakam Kararnamesi ile Balıkesir'in Kepsut İlçesine atanan Atıcı, Erzincan Kemaliye Kaymakamı iken 26 Ağustos 2020 tarihinde Bakanlık Onayı ile Giresun’un Dereli ilçesine atandı. Murat Atıcı, İç Mimar ve Çevre Tasarımcısı Bedriye Hanımla evli ve 1 çocuk sahibidir. Tecrübeli Kaymakam, iyi derecede Almanca ve İngilizce dillerini bilmektedir.