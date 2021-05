Kayıp 100 atın akıbeti yılan hikâyesine döndü! Kuzey Irak iddiası...

İBB’nin Hatay Dörtyol Belediyesi’ne sahiplendirdiği 100 atın akıbeti yılan hikâyesine döndü. Resmi kayıtlara göre, İBB tarafından Dörtyol’a gönderilen ilk partideki 50 at, belediyede görevli Ferhat Keskin tarafından teslim alındıktan sonra Atatürk At Çiftliği’nden Uğur Arıkan’a verildi. Giden ikinci gruptaki 50 atın teslim belgesini ise Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin bizzat imzaladı. Bu atlar da Atatürk At Çiftliği’ne gönderildi. Atların kaybolduğu ortaya çıkınca, Keskin atların çiftlikten kaçtığını açıkladı.

SORUŞTURMA YAYILDI

Dörtyol İlçe Tarım Müdürlüğü kayıtlarına göre ise atlardan biri yolda, 12’si ise çiftlikte öldü. Kalan 88 at ise ortadan kayboldu.

İBB ATLARI KİME VERDİ?

İBB, faytonculardan 4’er bin liraya satın aldığı 1119 at ve taylarla birlikte toplam 1199 atı kayıt altına aldı. Ruam hastalığıyla başlayan süreçte 219 at öldü. 115 at ise İBB’ye ayrıldı. Kalan 5 atın ise sahiplendirme vasfı bulunmayan engelli at ve tay olduğu belirtildi. İBB’nin açıklamasına göre Adıyaman ’a 20, Ankara ’ya 22, Ardahan ’a 140, Aydın ’a 100, Elazığ ’a 20, Erzincan ’a 18, Hatay’a 100, İstanbul ’a 98, Kastamonu ’ya 122, Kayseri ’ye 60, Kütahya’ya 21, Mersin ’e 20, Nevşehir ’e 20, Niğde ’ye 24, Sivas ’a 20, Tokat ’a 35, Yozgat ’a 20 olmak üzere 860 at gönderildi.