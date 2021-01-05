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Katar ile Suudi Arabistan arasında tarihi anlaşma! Uçaklar peş peşe indi...
Gece yarısı gelen haber dünyanın gündemine oturdu. Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının itibarıyla açılması için anlaşmaya varıldığını söyledi. Bugün liderleri taşıyan uçaklar canlı yayında iniş yaptı, televizyonlar canlı yayınla gelişmeleri ekrana getiriyor.