Kaşıkçı duruşmasında şok ifadeler!

Gazeteci Cemal Kaşıkçı davasında tanık olarak ifade veren konsolosluk çalışanı Zeki Demir, “Tandırı yakmamı istediler. Bir panik havası vardı. Bir an önce gitmemi istiyor gibiydiler. Tandırı yaktım. ‘Yallah’ dediler bana çıktım” dedi.

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018 tarihinde gittiği Suudi Arabistan ’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesine ilişkin ikisi azmettirici, 20 sanığın yargılandığı davaya bir tanık ifadesi damgasını vurdu.

Olayın üzerinden yaklaşık iki yıl geçmesine rağmen cesedine ulaşılamayan ve ne şekilde öldürüldüğü uzun süre tartışılan Kaşıkçı’nın, başkonsoloslukta boğularak ve cesedi parçalara ayrılmak suretiyle öldürüldüğü öne sürülmüştü. Kaşıkçı’nın öldürüldükten sonra başkonsolosluk konutundaki fırında yakıldığı iddiaları da gündeme gelmişti.

Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde önceki gün görülen davada olay tarihinde başkonsoloslukta teknik eleman olarak çalışan Zeki Demir tanık olarak ifade verdi. Demir ifadesinde, şunları söyledi:

‘Kebap olursunuz’

“Tadilat için bir ekip geleceğini arkadaşlardan duydum. Olaydan bir gün önce de aynı şeyi söylemek için eve telefon ettiler. Emrullah Öz aradı. Gelen mühendislere yardımcı olmam için konuta çağırdı. 5-6 kişi kapıdan girmemi engelledi. Tandırı yakmamı istediler. Bir panik havası vardı. Bir an önce gitmemi istiyor gibiydiler. Tandırı yaktım. ‘Tandıra düşerseniz, kebap olursunuz’ şeklinde espri yaptım. ‘Yallah’ dediler bana, çıktım. Çıkarken bir araç geldi. Kapıyı açamayınca elle açmak istedim, izin vermediler. Mermerin rengi de değişmişti. Kezzaptan dolayı değişmişti.”