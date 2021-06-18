Karne notlarına nasıl bakılır? TC ile E okul karne notlarına bakma-karne notu öğrenme ve görüntüleme ekranı 2021

Karne notu görüntüleme ekranı üzerinden karne notlarına nasıl bakılır? Karnelerin erişime açılmasıyla öğrenciler ve veliler merakla karne notlarını öğrenmeye çalışıyor. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında bu sene eğitimlerine uzaktan devam eden öğrenciler karnelerine de dijital olarak ulaşabilecek. e-Okul sistemi üzerinden karne notlarını görüntüleyecek olan ilkokul, ortaokul lise öğrencileri e-okul.meb.gov.tr adresinden Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden karne notlarına bakabilir ve karne notunu öğrenebilir. E okul karne notlarına bakma-karne notu öğrenme ve görüntüleme ekranı 2021

e-Okul giriş sistemi bugün de karneler nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Sınavların, notların ve devamsızlıkların görüldüğü e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden karneler de görüntülenebilecek. Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden giriş yaparak öğrenciler dijital karnelerini alabilecek, karne notlarını görüntüleyebilecek. Karne notlarına nasıl bakılır? E okul karne notlarına bakma-karne notu öğrenme ve görüntüleme ekranı 2021

E okul aracılığıyla karne notlarına nasıl bakılır?

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden TC kimlik numarası ve okul numarasıyla giriş yaptıktan sonra güvenlik numaralarını yazın. Resimdeki Rakamları kutucuğuna yazdıktan sonra ‘’ Giriş ‘’ butonuna basın. Böylece e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemine girişinizi yapabilirisiniz.

Karne notu görüntüleme ve öğrenme

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemine giriş yapabilmek için öncelikle ‘’ e-okul.meb.gov.tr ‘’ adresine erişim sağlamanız gerekiyor. Sonra da karşınıza çıkan ekranda sizden istenilen bütün bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde sisteme girin. Yeni bölümde öğrenciye ait olan kimlik bilgileri ya da eğitim bilgilerini yazın. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il ya da okuduğu sınıf vb. gibi bilgiler bunlar.

Öğrencinin fotoğrafını da doğru bir şekilde seçtikten sonra da sistem kullanıma açılıyor. Sisteme giriş yaptıktan sonra öğrencinin bütün not bilgilerinin, sınav tarihleri ile yapılan devamsızlık tarihlerine ve karne notlarına ulaşabilirsiniz.

KARNE NOTU GÖRÜNTÜLEME EKRANI

Bakandan karne açıklaması!

Milli Eğitim akanı olan Ziya Selçuk, kendi sosyal medya hesabı üzerinden yapılacak olan telafi eğitimi ile kaneler ile ilgili bir açıklamada bulundu. ‘’ Bu sene yaz dönemini büyük bir oranda sosyal etkinlikler, duygusal etkinlikler ile fiziksel etkinliklere ayırdık ‘’ şeklinde açıklama yapan Ziya Selçuk, oluşan akademik öğrenme kayıpları için de öğretmenlerin, belirlenmiş olan kritik kazanımlar doğrultusunda sınıf düzeyinde olacak şekilde bir destek programı hazırlayacaklarını ve bu destek programının da 1,5 yıl kadar süreceğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ayrıca yaptığı açıklamanın devamı niteliğinde şu sözlerini de dile getirdi: Bütün öğrencilerimiz kanelerini 18 Haziran Cuma gününden itibaren e-Okul sistemi üzerinden ve 2 Temmuz Cuma gününden itibaren de okullarımızdan basılı bir şekilde alabilecekler. Bu sene ‘’ telafi eğitimi ‘’ kapsamı doğrultusunda okullarımız 31 Ağustos 2021 Salı gününe kadar öğrencilerimiz için açık olacaktır. Hepinizi bekliyoruz… Destekleme programı için 1. Sınıfa ve 8. Sınıfa giden öğrencilerimize çalışma kitapları hazırladık. 1. Sınıfa ve 4. Sınıfa giden öğrencilerimize de tamamlayıcı çalışma yaprakları hazırlamış bulunmaktayız. Bu sene de ilkokul öğrencilerimizi ‘’ Arkadaş ‘’ kitapları ile buluşturacağız ve öğrencilerimiz hiç merak etmesinler bu kitaplar ödeviniz değildir. Ayrıca öğrencilerimiz, yaz tatili boyunca da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve belediyelerimizin tesislerinden de ücretsiz olarak yaralanabilme imkanına sahip olacaklardır.