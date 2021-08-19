Karın germe estetiği ile bu problemlere veda edin!

Karın germe işlemi ile daha iyi bir duruşa sahip olabileceğinizi biliyor muydunuz? Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İlsun Aka karın germe işleminin detaylarını sizler için anlattı.

Karın bölgesinde normal kiloya sahip kişilerde bile fazlalık ve sarkma sorunları görülebilir. Bu sorunların bilinen sebepleri ise ani kilo değişimleri, hamilelik döneminde fazla kilo alımı ve çok gebelikler olarak bilinmektedir. Bu sorunların yarattığı sarkık ya da fazla göbek görüntüsünden karın germe işlemi ile kurtulabilirsiniz. Karın germe işleminde karında belirlenen bölgelerde var olan fazla yağ dokusunun alınması ve gevşemiş kasların onarılmasıdır. İşlem sonucunda düz ve gergin bir karın görünümüne sahip olunabilir.

Karın germe yöntemleri nelerdir?

Karın germe işleminin iki yöntemi vardır; tam karın germe ve mini karın germedir. Mini karın germe işleminde göbek deliğinin altında kalan bölgeye uygulama yapılmaktadır. Göbek deliğinde herhangi bir değişiklik olmaz ayrıca işlemde bel ve üst bölgede bir değişiklik gözlenmez. Kişilerin ihtiyacına göre liposuction işlemi ile bir arada yapılabilir.

Tüm karın germe işleminde ise göbek deliği de serbestleştirilerek kaburgalarda dahil olmak üzere tüm karın bölgesine uygulama yapılır. İşlem sonrasında yeni bir göbek deliği oluşturulur.

İşlem süresi ise yaklaşık olarak 3 – 4 saat arasında değişmektedir. İşlem sonrasında kontrol amaçlı bir-iki gün hastane yatışı gereklidir. Giydirilen korse mutlaka doktor kontrolünde kullanılmalıdır. İşlemden 10 gün sonra ise kişi gündelik hayatına kontrollü olarak geri dönebilir.

Karın germe işleminin faydaları

- Stres üriner inkontinans sorunun azaltır. Vajinal doğumlardan sonra bazı kadınlarda idrar sızıntısı sorunu görülmektedir. Öksürme, hapşırma ya da egzersiz gibi durumlarda bu sorun gözlenebilir. Stres üriner inkontinans adı verilen bu rahatsızlık karın germe işlemi sonrasında ortadan kaldırılabilir.

- Karın görünümü iyileşir ve duruş düzelir. Gevşek karın kasları karın germe işlemi ile toparlanarak sıkı bir görünümüne kavuşturulur. Gevşek karın kasları sadece şişkin bir göbeğe değil kambur görünüme de sebep olur. Operasyon sonrası kişilerin duruşu iyileşir ve bazı kişilerde sırt ağrıları azalır.

- Ventral fıtık sorunu düzelebilir. Ventral fıtık sorunu karın dokusunun dışında oluşmaktadır ve birden fazla sebebi vardır. Bu sorunu yaşayan kişiler karın germe işlemi ile hem rahatsızlıktan hem de şişkin göbek görünümünden kurtulabilirler.