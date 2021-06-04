Kardeşlerim dizisinin Doruk'u Onur Seyit Yaran'dan aşk itirafı!

Kardeşlerim dizisiyle ön plana çıkan Onur Seyit Yaran, "Aşk senin için ne ifade ediyor?" sorusuna samimi bir yanıt verdi.

Son dönemin gözde oyuncularından olan Onur Seyit Yaran, sosyal medyada sevenlerinden övgü dolu yorumlar alıyor.Kardeşlerim dizisinde Su Burcu Yazgı Coşkun ile iyi bir uyum yakalayan ve hayran kitlesini genişleten Onur Seyit Yaran'ın sevgilisi bulunmuyor.

Onur Seyit Yaran, "Aşk senin için ne ifade ediyor?" sorusuna çarpıcı bir yanıt verdi.

"ÇİFTLER BİRBİRİNE DESTEK OLMALI"

Yakışıklı oyuncu, "Aşk benim için güven duygusuna dayalı ve çiftlerin karşılıklı birbirine destek olduğu bir his bütünü. Çünkü hayatı beraber yaşıyorsunuz. Çiftlerin birbirine destek olarak ilerlediği ilişkiler çok daha sağlam geliyor bana" ifadelerini kullandı.

ONUR SEYİT YARAN KİMDİR?