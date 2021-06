Kardeşlerim dizisinde Doruk öldü mü? Onur Seyit Yaran diziden ayrılıyor mu? İşte Kardeşlerim dizisi 17. bölüm fragmanı!

KARDEŞLERİM DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?

Doruk izlediği görüntülerin hesabını sormak için babası Akif'le karşı karşıya gelir. Suzan'ın Akif yüzünden elindeki herşeyini kaybetmesi son damla olur. Suzan kızı Harika ile sokakta kalmamak için çareler ararken, Harika da yaşadığı durumun şokunu bir türlü kabullenemez.

DORUK ÖLÜYOR MU? ONUR SEYİT YARAN DİZİDEN AYRILACAK MI?

İŞTE KARDEŞLERİM DİZİSİ 17. BÖLÜM FRAGMANI

ONUR SEYİT YARAN KİMDİR?

2016 yılında düzenlenen Best Model Türkiye ve Best Model of The World yarışması birincisidir. 2018 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kalk Gidelim adlı dizi ile oyunculuk hayatına adım atan Onur Seyit Yaran,TRT 1 ekranlarında yayınlanan Vuslat dizisinde Enes karakterine hayat verdi. Son olarak da kardeşlerim dizisinde Doruk karakterini canlandırıyor. Onur Seyit Yaran, 1.87 metre boyunda, 78 kilo ve Oğlak burcudur.