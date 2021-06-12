Kardeşlerim dizisinde Doruk öldü mü? Onur Seyit Yaran diziden ayrılıyor mu? İşte Kardeşlerim dizisi 17. bölüm fragmanı!

Ekranların sevilen dizisi Kardeşlerim'de ilginç gelişmeler yaşanıyor. Yayınlandığı ilk günden bu yanan yürekleri dağlayan hikayesiyle ekranlara gelen Kardeşlerim dizisinde ilginç olaylar yaşanmaya devam ediyor. Dizinin sevilen karakteri Doruk'un dizinin fragmanında vurulması 'Onur Seyit Yaran diziden ayrılıyor mu?' sorusunu akıllara getirdi. Peki, Kardeşlerim dizisinde Doruk diziden ayrılacak mı? Onur Seyit Yaran diziden ayrılıyor mu? İşte Kardeşlerim dizisi 17. bölüm fragmanı!

Tek dertleri hayat mücadelesi olan dört kardeşin iç burkan, sevgi dolu hikâyesini ekranlara taşıyan Kardeşlerim dizi si cumartesi akşamları ekranlara gelmeye devam ediyor. Pek çok dizi sezon finali yaparken Kardeşlerim dizisinden henüz sezon finali haberi gelmedi. Ancak, son yayınlanan fragmanda sevilen Doruk karakterinin vurulması akıllara Doruk diziden ayrılacak mı? Onur Seyit Yaran diziden ayrılıyor mu? sorularını getirdi.

KARDEŞLERİM DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?

Doruk izlediği görüntülerin hesabını sormak için babası Akif'le karşı karşıya gelir. Suzan'ın Akif yüzünden elindeki herşeyini kaybetmesi son damla olur. Suzan kızı Harika ile sokakta kalmamak için çareler ararken, Harika da yaşadığı durumun şokunu bir türlü kabullenemez.

Akif, video yu kimin gönderdiğini bulmak için türlü planlar içine girer. İlk gideceği isim de şengül olur. Akif'in Şengül'e ne yapacağı merak edilirken ilginç olaylar birbirini izler.

DORUK ÖLÜYOR MU? ONUR SEYİT YARAN DİZİDEN AYRILACAK MI?

Fragmanda Berk'in tiyatro oyunundaki hikayesine Tolga'nın intikam planı karışınca, herkesi beklenmedik korku dolu anlar beklemektedir. Doruk'un başrol oynadığı tiyatro oyununda, Ömer'in oyuncak zannettiği tabancayı ateşlemesi dizinin en can alıcı sahnesi olarak karşımıza çıkıyor. Doruk'un vurulmasıyla diziden ayrılıp ayrılmayacağı gündem oldu.

İŞTE KARDEŞLERİM DİZİSİ 17. BÖLÜM FRAGMANI

ONUR SEYİT YARAN KİMDİR?

Onur Seyit Yaran, 13 Ocak 1995 yılında İstanbul 'da dünyaya gelmiştir. Aslen baba tarafından Ordu 'ludur. Haliç Üniversitesi Spor Akademisi Spor Yöneticiliği Bölümü'nde öğrencidir. Uzun bir süre lisanslı olarak futbol oynayan Onur Seyit Yaran, futbolculuğunun yanı sıra satranç sporcusudur. 2008-2011 yılları arasında profesyonel olarak milli platformlarda mücadele etmiştir. Koyu bir Galatasaray taraftarı olan Onur Seyit Yaran İngilizce ve Almanca bilmektedir.