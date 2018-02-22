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Karadağ'da ABD Büyükelçiliğine saldırı!

AA |  22 Şubat 2018 Perşembe - 9:13 | Son Güncelleme : 22 02 2018 - 9:35

Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki ABD Büyükelçiliği binasına el bombasıyla saldırı düzenlendi.


Kimliği henüz belirlenemeyen bir saldırgan, gece yarısından sonra  büyükelçilik binasına el bombası attıktan sonra üstündeki patlayıcıyı patlatarak  intihar etti.

Saldırıda can ya da mal kaybı olmadı.

Karadağ hükümeti, yaptığı açıklamada gece yarısından yarım saat kadar  sonra düzenlenen saldırı ile ilgili incelemelerin polis ve savcılık makamları  tarafından sürdürüldüğünü belirtti.

Büyükelçilik Sözcüsü Jeff Adler de Karadağ medyasına yaptığı  açıklamada saldırganın kimliğinin tespit edilmesi için polis ile iş birliği  içinde çalıştıklarını aktardı.

Ülke medyasındaki haberlere göre saldırgan, el bombasını büyükelçilik  duvarının üzerinden içeri attı.

 

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