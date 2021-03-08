Kar yeniden gelecek mi, kar yağacak mı?

Kar yağacak mı, ne zaman yağacak sorularında yeniden artış yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışının Mart ayında da devam edeceğini belirtirken, İstanbul ve çevre illerde bugün ve yarın sağanak yağmur etkili olacak. Bolu Dağı'nda ise kar yağışı başladı. Kar yeniden gelecek mi, kar ne zaman yağacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de 8 Mart'ta hava nasıl olacak?

Meteoroloji’nin güncel raporuna göre bugün yurdun batı kesiminde güneşli hava etkili olacak. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da sağanak ve kar yağışı etkili olması bekleniyor. İstanbul ve Ankara'da ise hava sıcaklığı 9 derece İzmir'de ise 14 derece olacak. Adana'da hava sıcaklığı 20 dereceye kadar çıkacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için sağanak yağış uyarısında bulundu. Pazar günü etkili olan sağanak ve kar yağışı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini terk ediyor. Genellikle güneşli havanın etkili olacağı yurtta bu kez sağanak yağış Güney'de etkisini gösterecek. Aydın, Denizli, Burdur, Isparta, Antalya, Konya, Karaman, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de sağanak yağış etkili olacak. İstanbul ve Ankara'da güneşli İzmir'de bulutlu bir hava bekleniyor.

KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, İstanbul 8 Mart pazartesi günü de yağmurun etkisi altında kalacak. Milyonlarca İstanbulluyu uyaran Meteoroloji, yağmurların gün boyu etkili olacağını belirtti.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Abant Kavşağı, Bakacak ve Seymenler mevkilerinde etkili olan kar nedeniyle bölge beyaz örtüyle kaplandı. Ulaşımda aksama yaşanmazken, Karayolları ekipleri tuzlama çalışmasını sürdürüyor. Kent merkezinde de kar yağışı aralıklarla hafif şekilde devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Karadeniz, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Van, Muş, Bitlis, Şırnak, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

Kar yağışı Doğu Anadolu bölgesine yeniden geri geliyor. Ardahan, Erzurum, Ağrı, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari'de kar yağışı etkili olacak.

PERŞEMBE TÜM YURTTA YAĞMUR VAR

Perşembe ise yurt genelinde sağanak yağış ve kar yağışı etkisini gösterecek. Hava sıcaklığı hissedilir derecede azalacak.

CUMA GÜNEŞLİ HAVA GERİ GELECEK

Yurt genelinde etkili olan soğuk hava cuma günü kendisini güneşli havaya bırakacak. Sağanak ve kar yağışı Karadeniz'in bir bölümü ve Doğu Anadolu'da etkili olacak.