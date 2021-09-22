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Kanserde erken teşhisle yüzde 90 oranında iyileşme mümkün

AA |  22 Eylül 2021 Çarşamba - 17:16 | Son Güncelleme : 22 09 2021 - 17:16

Baş Boyun Kanserleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, baş ve boyun kanserlerinde erken teşhisin yüzde 90 oranında hastalarda iyileşme sağladığını bildirdi.


  
Baş ve Boyun Kanserleri Farkındalık Haftası dolayısıyla Memorial  Antalya Hastanesi'nde bilgilendirme etkinliği düzenlendi.
 
Burada gazetecilere açıklamada bulunan Prof. Dr. Özdoğan, kanserle  mücadelede Türkiye'nin çok iyi teknolojik tedaviler yaptığını, kaliteli hekimlere  sahip olduğunu söyledi.
 
Kanserle mücadelede toplumun bilinçlenmesine ihtiyaçları olduğunu dile  getiren Özdoğan, bunu başarmaları halinde hastalığı yarı yarıya  önleyebileceklerini kaydetti.
 
Bütün kanserlerde olduğu gibi baş ve boyun kanserlerinde de erken  tanının önemine dikkati çeken Özdoğan, "Baş ve boyun kanseri gibi tedavisi zor  olan kanser türlerinde erken teşhis ile yüzde 90'ın üzerinde hastalarda iyileşme  görüyoruz. En önemli faktörler sigara, alkol ve beslenmedeki dengesizlik, HPV.  Yaşamımızdan sigarayı çıkartır, alkolü azaltır ya da hiç kullanmazsak,  hijyenimize dikkat edersek HPV'ye karşı aşı olursak, Akdeniz diyeti ile  beslenirsek tüm kanserleri ciddi oranda yok edebiliriz" ifadelerini kullandı.
 
Baş ve boyun kanserlerinin en önemli belirtilerinin burunda tıkanıklık  ve kanama, boyun şişlikleri, ağızda iyileşmeyen yaralar olduğuna işaret eden Özdoğan, Türkiye'de her yıl 8 bin civarında kişiye baş ve boyun kanseri teşhisi  konduğunu dile getirdi.
 
Boynundaki şişlik nedeniyle gittiği hastanede tükürük bezi kanseri  teşhisi konulan Hüsamettin Işık ise erken teşhis sayesinde tedavi ile hayata  tutunduğunu dile getirdi.
 
Gırtlak kanserini yenen Mehmet Daldal ise birkaç yıldır yaşadığı ses  kısıklığını önemsemediğini ancak hastaneye kontrol için gittiğinde kanser  olduğunu öğrendiğini söyledi. Daldal, yapılan yoğun tedaviler sayesinde hastalığı  yendiğini ancak sesini kaybettiğini vurguladı.

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