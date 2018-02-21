Kanireş'te çatışma: 2 şehit

GENELKURMAY'DAN AÇIKLAMA

Genelkurmay Başkanlığı'nca Hakkari 'nin Şemdinli ilçesinin karşısında, Irak'ın kuzeyindeki Kanireş bölgesinde, PKK 'lı teröristler tarafından düzenlenen ve 2 askerin şehit olduğu, 1 askerin yaralandığı saldırıyla ilgili açıklama yapıldı. Genelkurmay 'dan yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

21 Şubat 2018 tarihinde Hakkâri/Şemdinli (Irak kuzeyi uzanımı) Çam Tepe üs bölgesinde bulunan unsurlarımızın icra ettiği operasyon esnasında, bölücü terör örgütü mensupları tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının patlatılması sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allahtan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.