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Kanal D’den ses getirecek bir dizi geliyor: "Camdaki Kız"

17 Şubat 2021 Çarşamba - 13:12 | Son Güncelleme : 17 02 2021 - 13:31

Kanal D’nin yapımcılığını OGM Pictures’ın yaptığı, gerçek bir aşk hikayesinin anlatıldığı Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan Camdaki Kız dizisi, yakında izleyici ile buluşacak. Dizide başrolü ise Burcu Biricik canlandıracak.


Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan Camdaki Kız dizisi, yakında izleyici ile buluşacak. Dizide başrol Burcu Biricik’in!
 
AŞKIN HİÇ BİLİNMEYEN YÜZÜ!
 
Biricik, daha önce görülmemiş bir aşk hikayesini bizlere anlatacak dizinin ana karakteri Nalan’ı canlandıracak. Başarılı oyuncu, hayatta yaptığı tercihlerle, izleyiciyi aşka yepyeni bir pencereden baktıracak Nalan karakterinde herkesi kendine hayran bırakacak. 
 
“Neden aşık oluruz? Peki kime aşık oluruz? Aşık olduğumuz kişilerde bizi çeken nedir?” Camdaki Kız, belki de bugüne kadar kendimize hiç sormadığımız bu soruları sordurarak izleyenleri bir iç hesaplaşmayla baş başa bırakacak.
 
Camdaki Kız, çok yakında Kanal D’de…
 
 

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