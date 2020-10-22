22 Ekim 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.212 0.00 EURO 9,2830 0.21
USD 7,8280 0.19 ALTIN 481,770 -0.35
CANLI BORSA
TÜMÜ

Kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı...

AA |  22 Ekim 2020 Perşembe - 7:34 | Son Güncelleme : 22 10 2020 - 7:34

Ankara, İstanbul, Hatay, Gaziantep, Mersin, Kilis, Kastamonu, Diyarbakır ve Amasya'da gerçekleştirilecek enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.


Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Türkiye  Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ), enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla  Ankara, Hatay, Gaziantep, Mersin ve Kilis'teki bazı taşınmazları acele  kamulaştıracak.
 
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde "9G3015 Doğanpınar DM-Boztepe KÖK  Enerji Nakil Hattı", Kastamonu'da "OSB TM-Gölköy DM Enerji Nakil Hattı" ve  Ankara'nın Beypazarı ilçesinde "TUV KÖK-Dikmen KÖK Enerji Nakil Hattı"nın yapımı  için de  bazı taşınmazların TEDAŞ tarafından acele kamulaştırılması yapılacak. Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde tesis edilecek olan "380/154 kV Çınar  380 Trafo Merkezi Projesi" kapsamında da bölgedeki bazı taşınmazlar Türkiye  Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından acele kamulaştırılacak.
 
Amasya'nın Taşova ilçesinde "Karayel Hidroelektrik Santrali"nin yapımı  amacıyla bölgedeki bazı taşınmazlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından  acele istimlak edilecek.
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul'un Silivri ilçesinde "Ömerli  Rüzgar Enerji Santrali"nin yapımı için Büyükkılıçlı, Fener ve Kurfallı  mahallelerindeki bazı taşınmazları acele kamulaştıracak. Malatya'nın Battalgazi ve Kale ilçeleri sınırları içinde inşa edilen  afet konutlarına ulaşımı sağlayacak bağlantı yolu için de bazı taşınmazların  Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması  yapılacak.
 
  

ETİKETLER

Kamulaştırma Resmi Gazete Cumhurbaşkanı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.