Kamuda mesai saatleri değişti mi? Memurlar 17 Mayıs'ta mesaiye kaçta başlıyor? Kamuda mesai saatleri kaçta başlıyor

Türkiye'de 17 günlük tam kapanma süreci sona eriyor. Yeni normalleşme takvimi açıklandı. Kamu çalışanları mesai saatlerinin değişip değişmediğini merak ediyor. Yarından itibaren birçok yasak kalkıyor. Kısıtlama saatleri değişiyor. Kamuda mesai saatleri değişti mi? 17 Mayıs mesai saatleri kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 17 Mayıs kamu mesai saatlerinde yeni düzenleme yapıldı mı? İşte yeni normalleşme sürecinde memur mesai saatleri...

Türkiye'de koronavirüs salgınında vakalarda görülen artış nedeni ile 17 günlük tam kapanma uygulandı. Yarın tam kapanma sona eriyor. Kademeli normalleşme dönemi başlıyor. Normalleşme adımları ile pek çok kısıtlama gevşetilecek. Kamu çalışanları mesai saatlerinin değişip değişmeyeceğini merak ediyor.

KAMUDA MESAİ SAATLERİ DEĞİŞECEK Mİ?

Kamu çalışanlarının mesai saatlerinde 17 Mayıs Pazartesi günü itibarı ile bir değişiklik olmayacak. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki mesai uygulamasının başlangıç ve bitiş saatlerinin 10.00-16.00 olarak uygulanmaya devam edecek.

KAMUDA ESNEK ÇALIŞMA DEVAM EDECEK Mİ?

Alınan kararla kamuda Uzaktan/dönüşümlü gibi esnek çalışma usullerinin uygulamasının devam etmesine karar verildi.