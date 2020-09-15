Kamu Personeli Danışma Kurulu toplanıyor! Bir ilk...

Kamu Personeli Danışma Kurulu ilk kez gündemle toplanıyor.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kamu Personeli Danışma Kurulunun (KPDK) tarihinde ilk kez gündemli olarak toplanacağını açıklamıştı.

Zehra Zümrüt Selçuk, Bakanlığın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan toplantının gündeminin “COVID-19 salgını döneminde kamu personel uygulamalarının değerlendirilmesi” olarak belirlendiğini ifade etti. Bakan Selçuk toplantıya, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı temsilcileri, Çevre ve Şehircilik, Hazine ve Maliye ile İçişleri bakanlıklarının yetkilileri, Memur -Sen, Türkiye Kamu Sen ve KESK temsilcileri ile hizmet kollarında yetkili sendikaların genel başkanlarının katılacağını belirtti.

KPDK, kamu görevlileri sendikaları ve konfederasyonları ile kamu idareleri arasında sosyal diyaloğun geliştirilmesi, kamu personel uygulamalarının değerlendirilmesi için toplanacak. Toplantı, pandemi sürecinde tedbirlere uygun olarak gerçekleşecek. Salonda sosyal mesafe kurallarına uygun bir oturma düzeni olacak, temizlik ve maske kurallarına göre de önlemler alınacak.