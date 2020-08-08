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Kambiyo işlemlerinde vergi düzenlemesi

AA |  08 Ağustos 2020 Cumartesi - 11:01 | Son Güncelleme : 08 08 2020 - 11:02

Bankacılık Kanunu uyarınca finansal kuruluş faaliyeti kabul edilenlerden en az birini yapan yurt dışında mukim kuruluşlara yapılan kambiyo işlemlerinde, banka ve sigorta muameleleri vergisi nispeti, satış tutarı üzerinden sıfır olarak uygulanacak.


Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak  yürürlüğe girdi.
 
 Buna göre, banka ve sigorta muameleleri vergisi nispeti, Bankacılık  Kanunu uyarınca finansal kuruluş faaliyeti kabul edilenlerden en az birini yapan  yurt dışında mukim kuruluşlara yapılan kambiyo muamelelerinde satış tutarı  üzerinden sıfır olarak uygulanacak.
 
  
 

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