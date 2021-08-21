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Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası 1 yılda 1 milyon güneş paneli üretti

AA |  21 Ağustos 2021 Cumartesi - 11:04 | Son Güncelleme : 21 08 2021 - 11:04

Geçen yıl hizmete alınan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası, 1 yılda 1 milyon güneş paneli üretimi gerçekleştirdi.


Şirketten yapılan açıklamaya göre, 400 milyon dolar yatırımla kurulan  fabrikanın kapasitesi 500 megavattan 1000 megavata yükseltildi.
 
Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nda kapasite artışının ilk fazı  olan modül kısmı da tamamlandı. Toplam 25 bin metrekarelik alana kurulan bir  Ar-Ge merkezinin de bulunduğu fabrika güneş teknolojilerinin geliştirilmesinde  önemli bir rol üstleniyor.
 
 
Geçen yıl 19 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından  hizmete açılan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası birinci yaşını doldururken,  faaliyet gösterdiği 1 yıllık sürede 1 milyon adet güneş paneli üretimi  gerçekleştirdi.
 
Fabrikada, 1. fazı tamamlanan ve 370 megavat kurulu güce ulaşarak  Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi santrali konumuna gelen Kalyon Karapınar  Güneş Enerjisi Santrali için üretim yapılıyor. Santral tamamlandığında Avrupa'nın  en büyük, dünyanınsa en büyük beş güneş santralinden biri olacak.
 
 
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalyon Holding Yönetim Kurulu  Başkanı Cemal Kalyoncu, bir yıl önce hizmete açılan fabrikanın bu sürede önemli  bir yol aldığını belirterek "Türkiye'nin yenilenebilir enerji ve yerli üretim  ihtiyacı açısından öncü nitelikte bir yatırım oldu. Bu sorumluluğun bilincinde  olarak yalnızca paneli ve enerjiyi değil teknolojiyi de geliştiren bir üretim  merkezi olmayı hedefledik. 100'den fazla mühendis ve araştırmacımızın görev  yaptığı Ar-Ge merkezimizin yürüttüğü çok önemli çalışmaların yanı sıra üretim  teknolojilerinde ve uygulamada büyük başarılara imza attık. Fabrikamız 1. yaşına  girerken 1 milyon panel üretti. Bunun yanı sıra M 10 model üretimine ve satışına  başladık. Üretilen 1 milyon panelin 996 bini ilk fazını tamamladığımız Kalyon  Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nde kullanıldı. Kapasite artışıyla birlikte  1,400 olan çalışan sayısının da 2 bin 100'e ulaşacak." değerlendirmesinde  bulundu.

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