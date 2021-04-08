Kalust Şalcıoğlu kimdir, kaç yaşında? Koronavirüse yakalanan Kalust Şalcıoğlu’nun sağlık durumu…

Oyuncu ve yazar Kalust Şalcıoğlu, Covid-19'a yakalandı. Sosyal medyadan açıklama yapan 42 yaşındaki oyuncu Kalust Şalcıoğlu, "Şimdilik tek şikayetim öksürük; ateşim ya da kas ağrım yok" demişti. Şalcıoğlu'nun tedavisinin hastanede sürdüğü öğrenildi.

Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunan Kalust Şalcıoğlu yoğun bakımda olmadığını, tedavisinin hastanede devam ettiğini açıkladı. İstanbul Anadolu Yakası'nda bulunan özel bir hastanede tedavi altına alındı.

KALUST ŞALCIOĞLU KİMDİR?

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Sertaç karakteriyle tanınan 42 yaşındaki oyuncu ve yazar Kalust Şalcıoğlu, koronavirüse yakalandı. Son yıllarda oyuncu ve yazar kimliğiyle ön plana çıkan Kalust Şalcıoğlu'nun gerçek mesleği inşaat mühendisliği. Oyuncunun sağlık durumu ağırlaşan Şalcıoğlu'nun tedavisine hastanede devam ediliyor.