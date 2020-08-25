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Kaliforniya'da devam eden yangınlarda 7 kişi hayatını kaybetti

AA |  25 Ağustos 2020 Salı - 0:53 | Son Güncelleme : 25 08 2020 - 0:53

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde geçen hafta başlayan ve halen devam eden orman yangınlarında, 7 kişinin öldüğü, 100 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi.


Kaliforniya İtfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, 15 Ağustos'tan bu  yana devam eden orman yangınlarında 7 kişinin hayatını kaybettiği ve toplamda 1,2  milyon dönümden fazla ormanlık alanın tahrip olduğu belirtildi.
 
Açıklamada, 700 bin dönümlük alandaki yangınların yıldırım düşmesi  sonucu çıktığı, eyalet tarihindeki en büyük yangınlar arasında olduğu aktarıldı.
 
Kovid-19 salgını şartları zorlaştırdı
 
Eyaletin bazı bölgelerinde mevcut hava şartlarının yangının  gelişmesine elverişli olmasından dolayı birçok okul ve parkın kullanıma  kapatıldığı, evlerini kaybeden 10 binlerce kişinin yeni tip koronavirüs  (Kovid-19) salgını nedeniyle akraba veya arkadaşlarının yanına sığınmaktan  çekindiği ifade edildi.
 
Bölgenin itfaiye birimi tarafından yapılan açıklamada, yıldırım düşme  oranının geçen haftaya göre daha seyrekleştiği için yangın söndürme  çalışmalarının biraz kolaylaştığı, ancak alanın büyüklüğünden kaynaklanan  zorluklar nedeniyle tamamen söndürülmesinin çok uzun zaman alacağı belirtildi.
 
Öte yandan, Ulusal Meteoroloji Servisi tarafından yapılan  bilgilendirmede, Kaliforniya eyaletinde "kırmızı bölge" ilan edilen alanda  yaşayan 10 milyondan fazla insanın risk altında olduğu, en az 1200 evin yangında  küle döndüğü kaydedildi.
 

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