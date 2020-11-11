Kalıcı beyin krizi hakkında bilinmesi gerekenler

İlk olarak kalıcı beyin krizine sebep olan etmenlere değinen Prof. Dr. Gazi Özdemir, "Kalıcı kansızlıkta etkilenen damar bölgesinde beyin dokusu ölümü söz konusudur ve olay artık beyin infarktüsüdür.

Bu olayda damarın bir tıkaçla tıkanması veya tıkanma dışı nedenlerle damarın kapanması ve ilgili beyin bölgesinin kansız kalıp hasar görmesi ve sinir hücrelerinin ölmesi söz konusudur. Kalıcı belirtilere yol açan kalıcı kansızlık ayrıca aşırı ve ani stres, ağır infeksiyonlar, zehirlenme, beyin etrafındaki suya olan kanama ve allerjik durumlar sırasında ve bu olaylar sonucunda gelişen şiddetli damar büzüşmesi sonucu damarın kapanmasından veya ani ve aşırı kan kaybından da oluşabilmektedir" diye konuştu.

"Kalıcı beyin krizi oluştuğu bölgeye göre farklı rahatsızlıklara sebep olmaktadır"

Kalıcı beyin krizi sonucu oluşan rahatsızlıklardan bahseden Özdemir açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Tek taraftaki şah damarının tıkanması yüzde 30-40 vakada sessiz olur. Belirti veren vakada ise tek taraflı geçici görme kaybı ve orta beyin damarının tıkanma belirtileri görülür. Sağ beyin yarımküresindeki orta beyin damarı tıkandığında, karşı vücut yarısındaki kol-bacakta felç ve görmenin sol yarısının kaybı olur. Sol beyin yarımküresindeki orta beyin damarı tıkanınca ise sağ beyin yarımküresi etkilenimindeki belirtilerle beraber, konuşma kaybı ve vücudunun parçalarını tanıyamama eklenir. Ön beyin damarı tıkanırsa karşı vücut yarısında felç, yemek yemeyi reddetme, idrarını tutamama, çabuk gelişen kas sertliği. İnfarktüs veya kanama olayı beynin alt arka kısmında bulunan omurilik soğanında oluşmuşsa hastada solunum veya kalp durmasına sık rastlanır ve bu hastalar genellikle bu nedenlerle ölürler."

"Belirti vermeden oluşabilmektedir"

Beyin krizinin belirti vermeden de oluşabileceğini vurgulayan Özdemir, "Beynin kılcal temiz kan damarlarındaki tıkanmalar çoğunlukla sessiz özelliktedirler ve klinik herhangi bir belirtiye yol açmazlar. Bu tip infarktlar beyinde sadece beyaz maddeyi etkilerler. Beyin içi çekirdekler arasındaki beyaz madde şeridinde olduğunda böylesi küçük bir infarkt vücudun bir tarafındaki kol ve bacakta eşit derecede tam bir felce yol açar. Beyin sapında olduğunda ise çapraz belirtili bir klinik tabloya neden olur" dedi.

Son olarak geçici ya da kalıcı damar tıkanması şeklindeki beyin krizlerinde birtakım riskler ve nedenler olduğunu aktaran Prof. Dr. Gazi Özdemir, şunları söyledi;

"Hipertensiyon yüzde 67.2 hastada, 65 yaşın üzerinde olma aşırı şişmanlık yüzde 50, kalp hastalığı yüzde 47.7, şah damarında damar sertliği yüzde 40.5, sigara içiciliği yüzde 32.2, horlama yüzde 30.3, kolesterollerde yükseklik yüzde 25, şeker hastalığı yüzde 19.6, ailede beyin krizi yüzde 16, yüksek hematokrit yüzde 16, şişmanlık, öenopozda olma şeklindedir."