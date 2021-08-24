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Kağıthane'de fabrika yangını!

Ozan URAL Buğra AKAY/ İstanbul,(DHA) |  24 Ağustos 2021 Salı - 7:12 | Son Güncelleme : 24 08 2021 - 7:12

Kağıthane Seyrantepe, Yeşilce Mahallesi Durgun Sokak'ta bulunan 6 katlı ambalaj fabrikasının giriş katında yangın çıktı.


Yangın, 05.45 sıralarında çıktı. Fabrikadan alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Kâğıthane, Şişli, Beşiktaş, Mecidiyeköy'den itfaiye ekipleriyle çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
 
45 DAKİKADA KONTROL ALTINA ALINDI
 
Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 45 dakika süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri işyerinde uzun süre soğutma çalışması yaptı. İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışması sürüyor.
 

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Kağıthane Seyrantepe yangın
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