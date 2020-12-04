Kadir Topbaş koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alındı

Kadir Topbaş’ın oğlu Mustafa Ömer Topbaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, babası Kadir Topbaş 'ın yoğun bakıma alındığını belirtti.

Babasının 16 Kasım’dan bu yana Kovid-19 tedavisi gördüğünü ifade eden Mustafa Ömer Topbaş, hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: