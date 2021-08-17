Kadir Şeker davasında flaş gelişme! Dava açtı

Konya’da sevgilisi Ayşe Dırla’ya şiddet uygulayan Özgür Duran’a müdahale etmek isterken bıçaklayarak ölümüne neden olan Kadir Şeker, hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Şeker, kendisi hakkında ‘kiralık katil’ olduğu yönünde suç duyurusunda bulunan Duran’ın ailesine ‘itibar’ davası açtı. Soruşturma kapsamında ifade veren anne Mübeyyen Güner, asıl kendilerinin itibarının sarsıldığını iddia etti.

Geçtiğimiz yıl 5 Şubat'ta Piri Reis parkında sevgilisi Ayşe Dırla'ya bağırarak küfürler eden ve kamelyayı yumruklayan Özgür Duran'a müdahale etmek isterken yaşanan boğuşma sırasında Duran'ı bıçaklayarak ölümüne sebep olan Kadir Şeker (21) 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Dosya Yargıtay'da incelenirken, tutuklu bulunan Kadir Şeker avukatı aracılığıyla kendisi hakkında 'kiralık katil' olduğu yönünde suç duyurusunda bulunan Duran ailesi hakkında toplum önünde küçük düşürüldüğünü ileri sürerek 'itibar' davası açtı.

"KARARDAN SONRA BİZE ULAŞAN KİŞİ BU İDDİALARI SÖYLEDİ"

Suç duyurusu üzerine polis merkezine giderek ifade veren Mübeyyen Güner, karar duruşmasından sonra kendisini Mehmet Pehlivan olarak tanıtan kişinin önce avukatına sonra kendisine ulaştığını söyledi. İfadede Güner, "Beni arayarak elinde oğlumun cinayetine dair belgeler ve tanıklar olduğunu söyledi.

Ben kim bu tanıklar deyince de bana Murat Hanlı olduğunu söyledi. Biz bu şahıs ile telefonla konuşurken tehditler aldık. Bu kişi bizi tehdit eden kişinin Ayşe Dırla olduğunu söyledi. Bende oğlum Niyazi Remzi Duran ile karakola giderek bizi tehdit eden cep telefonu numarasından şikayetçi olduk ve koruma talebinde bulunduk. 30 Ekim 2020 tarihinde bana bir takım instagram konuşmaları attı ve bu konuşmaların Ayşe Dırla ve Murat Hanlı'ya ait olduğunu söyledi ve daha da fazlası var yanına gelip teslim etmem gerekiyor dedi.

Yol param yok bana 100 TL gönder yanına geleyim teslim edeyim dedi. Bana gönderdiği hesaba 100 TL'yi yollamamı istedi bende yol parası olarak yolladım. Daha sonrasında konuşmaları ve tavırları değişti bekle getireceğim dedi ama gelmedi. Hep bizi oyaladı" dedi.

"ASIL İTİBARI ZEDELENEN BİZİZ"

Soruşturma sonucunda kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiğini kararda da kendilerinin de mağdur olduğu yönünde ifadelerin yer aldığını belirten Güner, " 30 kasım 2020 tarihinde Ayşe Dırla ve Murat Hanlı Konya 'da 900 gram eroin maddesi ile yakalanınca ben ve oğlum adliyeye giderek Kadir Şeker hakkında 'kiralık katil' diyerek suç duyurusunda bulunduk.

Aynı gün saat 13:38'de Mehmet Yusuf Özten isimli şahıs bana WhatsApp 'tan "Hadi gözün aydın Ayşe ile Murat'ı cezaevine yolladım, sıra diğerlerinde" diye mesaj attı. Bu şahıs daha sonrasında bizi tehdit etmeye başladı. Bana hem hakarette hem de tehditte bulundu. Yürütülen soruşturmada çıkan kararda kendisinin çeşitli dolandırıcılık sabıkası olduğu ve bizi dolandırmaya çalıştığı bizim mağdur olduğumuz ortaya çıktı.

Ama bu mağduriyetimiz değil de basında kötü amaçlı kişiler tarafında hakkımızda asılsız ve mesnetsiz iddialar yer alıp "Kadir Şeker'e kiralık katil komplosu çöktü " adı altında yapılan haberlerden dolayı bizim kişilik haklarımız ve itibarımız sarsıldı. Hakaretlere ve linçlere maruz kaldık. Asıl bizim itibarımız sarsıldı. Oğlum Özgür Duran milliyetçi ve vatansever birisiydi. Oğlum hakkında atılan hiç bir iftira kanıtlanamadı. Kadir Şeker'den ve avukatı Emrah Daylan'dan şikâyetçiyim. Oğlum hakkında iftira da bulunmuştur" dedi.

"HAKARETLERE VE LİNÇLERE UĞRAYAN BİZİZ"

Niyazi Remzi Duran (19) ise ifadesinde, "Ben futbolcuyum. İl birinciliklerim var. Türkiye Şampiyonluğum bulunmaktadır. Bize atılan iftiralar yüzünden hem okulumdan hem de takımımdan atıldım. Annem işinden atıldı. Evimizden atıldık. Asıl bizim itibarımız ve kişilik haklarımız zedelendi. Hakarete ve linçlere maruz kaldık.

Halk önünde hedef haline geldik. Avukat Emrah Daylan ağabeyim hakkında asılsız ve mesnetsiz iftiralarda bulunmuştur. Hem Kadir Şeker'den hem de avukat Emrah Daylan'dan şikâyetçiyim" ifadelerini kullandı. (SABAH)