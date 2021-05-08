ANASAYFA| YAZARLAR| FOTOGALERi| ViDEO| KİTAP
Gazetevatan.com » Yaşam » Kadir Gecesi tüm yurtta dualarla idrak edildi

Kadir Gecesi tüm yurtta dualarla idrak edildi

Kadir Gecesi tüm yurtta dualarla idrak edildi Kadir Gecesi, Türkiye'nin dört bir yanındaki camilerde düzenlenen programlarda dualarla idrak edildi.
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.