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Kadir Doğulu anlattı: Aşkımı taze tutuyor
Armağan Çağlayan'ın 197Sekiz isimli YouTube kanalında "Gör Beni" adıyla yaptığı programın bu haftaki konuğu Kadir Doğulu oldu. Çok ciddi sağlık problemi yaşadığını söyleyen Doğulu, hayatında olumlu değişimler de olduğunu ve sebebinin Neslihan Atagül olduğunu belirtti. İşte Kadir Doğulu'nun samimi açıklamaları...
Armağan Çağlayan seneler önce tanıştığı Kadir Doğulu’da gördüğü değişime hayret ederken Doğulu, bu olgunluğun sebebinin eşi Neslihan Atagül olduğunu dile getirdi. Baba olmayı hep istediğini söyleyen Doğulu, yapmak istediklerini tamamladıktan sonra çocuk konusuna sıcak baktığını ekledi.