Kadın dizisi 17. yeni bölümde Şirin'in yeni hamlesi ne olacak?

Kadın dizisi 17. yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. Fox TV'de Salı akşamları yayınlanan sevilen dizi Kadın'da neler yaşanacak? Gitgide birbirine daha çok yakınlaşan Bahar ile Arif arasında neler olacağı merak konusu... İşte Kadın dizisinin yeni fragmanları...

KADIN 17. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KADIN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Bahar’ın hastalığına ve ciddiyetine inanmayan Şirin, dikkatleri kendi üzerine çekmek için elinden geleni yapar. Bu defa çok daha farklı planlar peşindedir. Sarp’ın annesini gördükten sonra ise Bahar’ın kafası daha çok karışmıştır. Sarp’ın yaşıyor olabilme düşüncesi bile onu mutlu etmeye yeter. Her fırsatta Bahar’ın yanında olan Arif ise duygularını belli etmeye başlar ve Bahar’ın sürekli Sarp hakkında konuşması giderek canını sıkmaktadır. Şirin’in evden kaçması üzerine hassaslaşan Hatice ise Şirin’in baskılarından sonra bir seçim yapmak zorundadır. Şirin mi? Yoksa Bahar mı?