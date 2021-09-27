Kabine toplantısı saat kaçta, ne zaman (bugün mü)? İşte Kabine toplantısı günü, saati ve gündeme alınacak konular!

Kabine toplantısı ne zaman, bugün mü? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak. Koronavirüs vakaları, fahiş fiyatlar, ABD ve Rusya ile ilişkilerinin ele alınması beklenen toplantının sonuçları merak ediliyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 3 haftalık aranın ardından bugün toplanıyor. Toplantının ana gündem maddesi bu hafta da koronavirüs olurken, dış politika da değerlendirilecek. Artan vaka sayıları ile Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinin yansımaları ele alınacak toplantının detayları sorgulanıyor. Salgında yeni vaka sayılarının 30 bin sınırına dayanması yeni önlemlerin hayata geçirilip geçirilmeyeceği sorularının sorulmasına da neden oluyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kabine toplantısı, pazartesi günü (27 Eylül) Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Toplantının 15.30’da başlaması öngörülüyor.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM BAŞLIKLARI

TİCARET BAKANI SUNUM YAPACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan fahiş fiyat artışı ile ilgili harekete geçileceğini belirtirken, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, zincir marketler için müfettiş görevlendirdiğini belirtmesinin üzerine toplantıda fiyat denetimlerine ilişkin sunum gerçekleştirecek.

VAKA SAYISINDAKİ ARTIŞ ELE ALINACAK

Vaka sayısındaki artış ele alınacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, son durumu aktaracak.

Bir süredir lokanta-kafe gibi kapalı mekanlar ve kamu kurumlarında aşısızlara ayrı yer ayrılması ve test zorunluluğunun AVM’leri de kapsaması gibi önlemlerin alınabileceği de iddia ediliyor.

ABD ZİYARETİ VE SOÇİ'DEKİ SURİYE ZİRVESİ DEĞERLENDİRİLECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği ABD ziyareti de gündemdeki ele alınacak konulardan biri. Ayrıca 29 Eylül'de gerçekleşecek Soçi'deki Suriye Zirvesi, bölgedeki son durum ve Türkiye Rusya ilişkisi ele alınacak.

MECLİS 1 EKİM’DE AÇILIYOR

1 Ekim'de TBMM'de yeni yasama yılı başlayacak.