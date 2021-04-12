Kabine Toplantısı ne zaman, yarın saat kaçta? Gözler tam kapanma açıklamalarında, Türkiye’nin “dinlendirilmesi” formülü ele alınacak!

Kabine Toplantısı zamanı ve konuları Ramazan ayına saatler kala gündemin en önemli konuları oldu. Koronavirüs önlemlerinin gündeme alındığı toplantıda, alınan kararlar neticesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapıyor. Gözler tam kapanma kararının alınıp alınmadığına çevrilirken, Kabine Toplantısı ne zaman? sorusuna yanıt aranıyor.

Ramazan ayı için saatler kaldı. Vatandaşlar Ramazan’a az bir süre kala tam kapanmanın olup olmayacağını ve yeni yasakların alınıp alınmayacağını sorguluyor. Kabine toplantısı 13 Nisan Salı günü yapılacak.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı 13 Nisan Salı günü yapılacak. Vaka sayılarını 10 bin bandına indirme hedefi olan hükümetin Türkiye’nin “dinlendirilmesi” formülünü ele alacağı iddia ediliyor.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre Bilim Kurulu’nun bugünkü, Kabinenin de yarınki toplantısı, ramazan boyunca uygulanacak yeni kararları şekillendirecek. Uygulamanın 6 ay önceki gibi sıkı kurallar ve sıkı denetim üzerine kurulması bekleniyor. Uzmanlar, ramazan nedeniyle zaten toplumsal hareketliliğin azalacağını, bu fırsatı kullanarak, vakaları baskılamanın doğru olacağını belirtiyorlar. Ramazanın ardından, bayramda da yasakların devam etmesi bekleniyor.

‘DİNLENDİRME’ FORMÜLÜ

Toplantıda Ramazan Bayramı sonuna kadar tedbirlerin sıkılaştırılması, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşmasında dikkat çektiği şekilde tüm Türkiye’nin “dinlendirilmesi” formülü ele alınacak.



Kısıtlama seçenekleri şöyle:



- Hastanelerdeki doluluk oranlarının artmasına paralel olarak iftar ve sahur vakitleri başta olmak üzere hareketliliğin azaltılması, vaka sayısının düşürülmesi amacıyla önümüzdeki bir aylık dönemde “toplu ziyaretler” yasaklanacak.

SEYAHAT KISITLAMALARI

Özellikle Ramazan Bayramı’nda ilden ile geçişin önlenmesi amacıyla şehirlerarası seyahatlere kısıtlamaların getirilmesi, hafta sonu ve hafta içi belli saatlerde uygulanan sokağa çıkma yasaklarının iftar ve sahur saatleri dikkate alınarak sürelerinin değiştirilmesi gündemde olacak.